子どもたちに共生社会について学ぶ切っ掛けにしてもらおうと、石川県川北町の小学校でパラスポーツの体験授業が行われました。24時間テレビでは、12年前から障がい者スポーツの支援事業を行っていて、石川県内ではことし、パラリンピックの正式種目にもなっている「ボッチャ」のセットが川北町の小学校に贈られました。ボッチャは互いにボールを投げ、目標のボールに近づけていく競技で、児童らが早速、贈