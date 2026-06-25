全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浜町のフレンチ定食店『chez otake（シェ オオタケ）』です。小さなドアの向こうで名店仕込みのシェフが腕を振るうフレンチ定食下町洋食が息づく日本橋界隈にあって、ここは少し趣が違う。メニュー構成は、山盛りのサラダと食べ応えのあるメインディッシュという硬派な定食スタイル。味付けもいたってシンプルだが、調理の確かさ、食