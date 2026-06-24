節約しながらボリューム満点のおかずもつくれる豚こま。ここでは人気料理家・今日のおうちごはん！さん（インスタグラムフォロワー20.6万人）が、「カリカリ豚こまとナスの中華風ネギポンダレ」のレシピを伝授。カリッとした豚肉ととろりとしたナスが絶品で、暑い季節でも箸がすすみます。※ この記事は『フライパンで15分 今日のおうちごはん！』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています【写真】ナスはしんなりする