節約しながらボリューム満点のおかずもつくれる豚こま。ここでは人気料理家・今日のおうちごはん！さん（インスタグラムフォロワー20.6万人）が、「カリカリ豚こまとナスの中華風ネギポンダレ」のレシピを伝授。カリッとした豚肉ととろりとしたナスが絶品で、暑い季節でも箸がすすみます。

※ この記事は『フライパンで15分 今日のおうちごはん！』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

【写真】ナスはしんなりするまで炒める

カリカリ食感がやみつきになる！さっぱり豚こまおかず

ご飯のお供やおつまみにぴったりな一品。タレはポン酢ベースなのでとても簡単につくれます。豚肉は食べやすい大きさに切るのがポイント。

●カリカリ豚こまとナスの中華風ネギポンダレ

【材料（2人分）】

豚こま切れ肉　200g
片栗粉　大さじ2
サラダ油　大さじ3
ナス（縦8等分に切り、横3等分に切る）　2本
キャベツ（千切り）　80g
A［長ネギ（みじん切り）大さじ2　ポン酢しょうゆ大さじ3　ゴマ油、ショウガのすりおろし（チューブ）各小さじ1］
カイワレ大根（好みで）　適量

【つくり方】

（1）　豚肉は片栗粉を全体にまぶす。

（2）　フライパンにサラダ油大さじ2をひいて中火で熱し、ナスを入れてしんなりするまで炒めたら、ペーパータオルに取り出す。

（3）　同じフライパンに残りのサラダ油をたして余分な粉を落とした（1）を広げ入れ、こんがりするまで焼いたら、ペーパータオルで油をふき取りながら表面がカリッとするまで焼く。

（4）　器にキャベツを敷き、（2）、（3）を盛って混ぜ合わせたAを好みの量かけ、好みでカイワレ大根をのせる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう