節約しながらボリューム満点のおかずもつくれる豚こま。ここでは人気料理家・今日のおうちごはん！さん（インスタグラムフォロワー20.6万人）が、「カリカリ豚こまとナスの中華風ネギポンダレ」のレシピを伝授。カリッとした豚肉ととろりとしたナスが絶品で、暑い季節でも箸がすすみます。

※ この記事は『フライパンで15分 今日のおうちごはん！』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

【写真】ナスはしんなりするまで炒める

カリカリ食感がやみつきになる！さっぱり豚こまおかず

ご飯のお供やおつまみにぴったりな一品。タレはポン酢ベースなのでとても簡単につくれます。豚肉は食べやすい大きさに切るのがポイント。

●カリカリ豚こまとナスの中華風ネギポンダレ

【材料（2人分）】

豚こま切れ肉 200g

片栗粉 大さじ2

サラダ油 大さじ3

ナス（縦8等分に切り、横3等分に切る） 2本

キャベツ（千切り） 80g

A［長ネギ（みじん切り）大さじ2 ポン酢しょうゆ大さじ3 ゴマ油、ショウガのすりおろし（チューブ）各小さじ1］

カイワレ大根（好みで） 適量



【つくり方】

（1） 豚肉は片栗粉を全体にまぶす。

（2） フライパンにサラダ油大さじ2をひいて中火で熱し、ナスを入れてしんなりするまで炒めたら、ペーパータオルに取り出す。

（3） 同じフライパンに残りのサラダ油をたして余分な粉を落とした（1）を広げ入れ、こんがりするまで焼いたら、ペーパータオルで油をふき取りながら表面がカリッとするまで焼く。

（4） 器にキャベツを敷き、（2）、（3）を盛って混ぜ合わせたAを好みの量かけ、好みでカイワレ大根をのせる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう