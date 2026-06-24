開催：2026.6.24 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 3 - 12 [ドジャース] MLBの試合が24日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとドジャースが対戦した。 ツインズの先発投手はケンドリー・ロハス、対するドジャースの先発投手はジャスティン・ウロブレスキで試合は開始した。 1回表、5番 トミー・エドマン 初球を打ってセカンドへのタイムリ