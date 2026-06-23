ENTAKU produceは、体験型展示会「はてな展」を、6月27日(土)〜9月30日(水)の期間、西武渋谷店 B館地下1階にて開催する。「はてな展」は、みんなの違いや同じを集めて、視覚化する体験型の企画展。たくさんの質問と回答を通して、自分と他者の感覚の違いや共通点を楽しむ体験型展示で、来場者は、それぞれの問いに対して自分なりに考えたり、答えを選んだりしながら会場を巡る。自分だけでなく「みんな」はどう答えたのかを知るこ