神戸市中央区元町でクロスフィットジムを運営するRactoryは、6月、JR・阪神「元町駅」から徒歩30秒の元町プラザ地下1階に、クロスフィット専門ジム「クロスフィット元町-セミパーソナルジム」をグランドオープンした。施設面積56坪を誇るクロスフィット専門ジムとして、そして尼崎で7年間運営してきた「クロスフィット尼崎」に続く2号店として神戸エリアに新たなクロスフィットコミュニティを創出することを目指す。神戸でクロスフ