7月4日（土）13:30〜22:54放送の日本テレビ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」。

総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届け。本日、出演アーティスト情報 第三弾を解禁！今回解禁の出演者は以下の通り。

＜出演者情報 第三弾＞

大塚 愛、亀梨和也、KiiiKiii、キタニタツヤ、CANDY TUNE、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島袋寛子、超特急、TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、TREASURE、Do As Infinity、FANTASTICS、福原遥、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、山下智久、Le Couple 藤田恵美

（※五十音順）

◎今年芸能活動30周年を迎え、国際エミー賞を受賞した『神の雫/Drops of God』で海外ドラマ初主演を務め大きな話題に。秋からは海外含む全8都市でのコンサートを予定している山下智久

◎6月1日にリリースした自身のアルバムが「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得！2024年に開催したツアーでは全39公演、総動員50万人にせまる“ライブ重視型”グローバルボーイズグループとして大きな注目を集めているTREASURE

◎2023年にデビューし、昨年リリースした「倍倍FIGHT!」が大バズり！Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数1億回を突破し、瞬く間にお茶の間の人気者となったCANDY TUNE

◎1996年に「Body＆Soul」で鮮烈なデビューを果たし、「White Love」など数々のスーパーヒット曲を連発。日本の音楽シーンに一大旋風を巻き起こし、今年デビュー30周年を迎えたSPEEDのメンバー・島袋寛子

◎2003年にデビューし、「さくらんぼ」や「Happy Days」などヒット曲を連発。今年は、2005年にリリースした楽曲「黒毛和牛上塩タン焼680円」がSNS上でリバイバルヒット！日本を代表する女性シンガーソングライター・大塚 愛

◎俳優、キャスター、アーティストとジャンルレスに活躍。GRe4N BOYZ書き下ろしの新曲が日本テレビ系「DRAMATIC BASEBALL」のイメージソングと「Going! Sports&News」テーマソングに起用されている亀梨和也

◎KiiiKiii、キタニタツヤ、THE RAMPAGE、超特急、TWS、Do As Infinity、FANTASTICS、MAZZEL、Le Couple 藤田恵美…人気アーティストの出演が決定

＜「THE MUSIC DAY」でしか見られない！特別企画も続々情報解禁＞

■「音楽史45年！ヒット曲4500曲を大分析！音楽物語ヒットパレード」

昭和・平成・令和のヒット曲4500曲の歌詞を徹底分析。時代を映す「言葉」の変遷から、時代を色濃く反映する音楽の物語が明らかに。その中から、時代を彩ったアーティストたちが集結！

90年代に、日本テレビ系ドラマ『星の金貨』の主題歌で一世を風靡した酒井法子の「碧いうさぎ」が復活！2000年代に多くの女性を虜にし、今年デビュー30周年を迎えたBONNIE PINKは「A Perfect Sky」を日本テレビでは14年ぶりに生披露！さらに、俳優として活躍する福原遥が自身の思い入れの強いZONE「secret base 〜君がくれたもの〜」をテレビ初披露！他にも、アーティストたちがヒット曲を自ら歌う一夜限りのSPライブをお楽しみに。

▼歌唱楽曲（順不同）

・酒井法子「碧いうさぎ」

・BONNIE PINK「A Perfect Sky」

・福原遥「secret base〜君がくれたもの〜」（原曲：ZONE）

・けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）×八木勇征「あの紙ヒコーキ くもり空わって」（原曲：19）

・BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER)「Lemon」（原曲：米津玄師）

■松本伊代×CUTIE STREETのコラボステージが決定！

世代を越えたトップアイドルの一夜限りの特別パフォーマンスをお楽しみに！

なお、6月27日（土）15:55〜16:55 日本テレビで放送予定の「THE MUSIC DAY見どころSP」で、出演アーティスト情報解禁・第四弾を予定！

＜番組概要＞

■出演者一覧

IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、大塚 愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、FANTASTICS、福原遥、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、Le Couple 藤田恵美

＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一

（※五十音順）

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

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