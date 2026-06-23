6月23日は国際オリンピック委員会＝IOCの創設を記念した「オリンピックデー」です。これに合わせ、長野青年会議所は23日、長野市での2度目の冬季オリンピック招致を市に提言しました。長野市 荻原健司市長「皆さんの思い、まずは受け止めさせていただきます」長野青年会議所の若麻績憲義理事長が市役所を訪れ、オリンピックメダリストである荻原市長に手渡したのは…。長野青年会議所・若麻績憲義理事長「2038年のオリンピッ