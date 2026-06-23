笑福亭鶴瓶さんとコラボした全30種が日本限定発売伊藤園は22日、日本の無糖茶飲料としてMLB史上初となるMLB球団マスコットをパッケージにデザインした『健康ミネラルむぎ茶 MLB球団マスコット入りスペシャルボトル』を、同日から日本限定で販売開始したと発表した。今回のスペシャルボトルは、「健康ミネラルむぎ茶」および「健康ミネラルむぎ茶 黒豆麦茶」の650mlや2Lなど全8製品で展開される。1999年より25年以上にわたり同