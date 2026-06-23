笑福亭鶴瓶さんとコラボした全30種が日本限定発売

伊藤園は22日、日本の無糖茶飲料としてMLB史上初となるMLB球団マスコットをパッケージにデザインした『健康ミネラルむぎ茶 MLB球団マスコット入りスペシャルボトル』を、同日から日本限定で販売開始したと発表した。

今回のスペシャルボトルは、「健康ミネラルむぎ茶」および「健康ミネラルむぎ茶 黒豆麦茶」の650mlや2Lなど全8製品で展開される。1999年より25年以上にわたり同ブランドのイメージキャラクターを務める笑福亭鶴瓶さんが、MLB全30球団の各球団ユニホームを着用したコラボイラストによる30パターンのボトルが用意された。

なお、ヤンキース、ジャイアンツ、エンゼルス、ドジャースはマスコット不在となっている。

同社はこれまでも、学生スポーツ団体の東洋大学陸上競技部長距離部門をはじめ、トップアスリートとともに未来のスポーツ選手を育てる取り組みなどを行ってきた。スポーツに励む人々を水分補給の面から支えており、昨年は『健康ミネラルむぎ茶 MLB 30球団スペシャルエディションボトル』を発売して好評を博していた。今年は日本の暑い夏を盛り上げ、スポーツに励む子どもたちをサポートする取り組みとして、今回のマスコット入りボトルの展開を決定したという。（Full-Count編集部）