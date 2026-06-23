不安定な中東情勢による農業資材の不足などが懸念される中、JA長野中央会などは県内の農家を支援するための対策本部を設置しました。JA長野中央会各連合会 眞島実副会長「農業分野においては燃料、飼料、包装資材等に供給不足、大幅な値上げ等が懸念される状況にあります」JA長野中央会などは23日会見を開き、中東情勢の影響で続く物価の高騰や、深刻化も予想される資材不足などを踏まえて、対策本部を設置したことを明らかにしま