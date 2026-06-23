２３日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４３２．２４ポイント（１．８２％）安の２３３３６．２８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５５．３８ポイント（１．９６％）安の７７５９．３６ポイントと５日続落した。ハンセン指数は２０２５年６月１９日以来、１年ぶりの安値水準を切り下げている。売買代金は３３４３億６１２０万香港ドル（約６兆８８７８億円）