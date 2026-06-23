6月23日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、「社会保障負担率の引き下げ目標と高齢者医療費の窓口負担」について意見を交わした。 政府は国民所得に対する社会保険料の比率について、引き下げを前提に目標設定を検討する。高齢者の就労増加を踏まえ、現役世代の負担を軽減する考えだ。