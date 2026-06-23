ドライバーショットでのミスが多くて、スコアを崩してしまう。そんな悩みをかかえるゴルファーたちに「ドライバーが苦手な人は、３Ｗを多用しましょう！」と、柳橋章徳がアドバイス。 上手な使い方をレッスンする。 ドライバーと3番ウッドの違いって何？→約6センチ短いぶんミート率がアップする ティーショットはドライバーだけじゃありません！ ３番ウッドはフェ