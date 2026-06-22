6月22日、福島ファイヤーボンズを運営する福島スポーツエンタテインメント株式会社は、株式会社識学が保有する同社株式の一部譲渡に伴い、オーナー体制が変更となることを発表した。 今回、新たに株式会社K Asset Managementを筆頭株主として迎えることが決定。K Asset Managementは、東京都目黒区に本社を置き、有価証券などの金融商品の保有・運用・売買・管理、投資業などを手がける企業で、代