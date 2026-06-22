ヤマモリは三重県多気町にレトルト食品の新工場を建設する。生活・消費スタイルの変化・多様化を背景とした、常温長期保存ニーズの高まりやレトルト食品市場の拡大に対応するもの。29年1月からの操業を目指す。新設する「多気工場」は、敷地面積約5万9500?、延床面積約1万7800?。シャープ三重事業所の一部土地を今年3月末に取得した。同地の選定理由としては、「三重県の企業として三重県の地域発展・雇用促進の一翼を担う思