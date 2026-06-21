6月21日、阪神競馬場で行われた11R・しらさぎステークス（G3・3歳上オープン・芝1600m）は、松若風馬騎乗の7番人気、エルトンバローズ（牡6・栗東・杉山晴紀）が勝利した。1/2馬身差の2着に6番人気のキープカルム（牡5・栗東・中竹和也）、3着に1番人気のエコロアルバ（牡3・美浦・田村康仁）が入った。勝ちタイムは1:33.2（稍重）。2番人気で高杉吏麒騎乗、ファーヴェント（牡5・栗東・藤原英昭）は、9着敗退。2023年毎日王冠