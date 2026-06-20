「べっこうあめアマミ」というペンネームでライターとして活動する私は、重度知的障害を伴う自閉症の11歳の息子と、きょうだい児である7歳の娘を育てながら、発達障害や障害児育児について発信を続けています。【画像】「えっ…？そうだったの……？」 これが「発達障害児」にみられることのある行動です（5つ）現在、息子は特別支援学校の小学6年生です。ここまで来る中で、療育や障害者手帳、福祉手当など、さまざまな支援制