食事の席での割り勘か奢りかを気にするかどうかは人それぞれだが、相手の行動に矛盾があると一気に冷めてしまうものだ。投稿を寄せた30代女性（東京都）は、学生時代のバイト先で男性の先輩からアプローチを受けていた当時のモヤモヤを明かした。度々2人で食事やお茶をしていたが、毎回相手から誘われても割り勘だった。女性は「まぁ今は男女平等の時代だし、とあまり気にしていませんでした」というが、あるカフェでの出来事をき