大破した遊覧ヘリが阿蘇中岳の火口で見つかった事故をめぐり、警察は、6月22日にも、機体などの引き上げに使う無人の重機を火口近くに運び入れると明らかにしました。 【写真を見る】【難航】活火山の火口でヘリ大破22日にも無人重機を運び入れる遠隔操作で機体引き上げへ 事故の概要―― この事故は今年1月、阿蘇市を離陸した遊覧ヘリが行方不明になり、その後、阿蘇中岳第1火口で大破した機体が見つかったもの