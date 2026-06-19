山形県新庄市の県営住宅できのう火災があり、住人１人が体調不良を訴え病院に運ばれました。この県営住宅では先月末にも火災があり、警察は連続放火の可能性も含めて捜査しています。 【写真を見る】火の気のないところから…先月と同じ県営住宅で火災連続放火の可能性も視野に捜査夜間に突然停電→1階出入り口の備品など焼ける（山形・新庄市） 警察と消防によりますと、きのう午後１０時４０分ごろ、新庄市金沢の県営住宅