死者・行方不明者422人(国交省統計)などの被害があった6・26白川大水害から73年です。熊本市の小学校で水害の記憶を後世につなぐ授業が行われました。1953年6月26日に起きた白川大水害。熊本市中央区の大江小学校区では死者219人と特に被害が大きかったことから、2024年から地元の防災連絡会や国交省 熊本河川国道事務所などが水害の授業を行っています。当時、大江小3年だった田尻康博さん82歳は、避難の途中、道路に溢れた水に流