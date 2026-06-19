エースストライカーのハリー・ケインが2ゴールを挙げる活躍を見せ、イングランドはクロアチアとのグループステージ初戦を4-2で制した。グループ内で最大の強敵と目されていたクロアチア相手に勝利を収め、イングランドとしては最高のスタートを切ったと言える。しかし、その一方でデクラン・ライスの状態は大きな不安材料となりつつある。ライスはクロアチア戦に先発出場し、42分にはコーナーキックからケインの2点目をアシストす