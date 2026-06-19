◆横浜のホテルで女子会ランチ！海を望む絶景レストランも。ご褒美やお祝いにおすすめの贅沢ランチ3選画像：ル・ノルマンディ（元町・中華街）海や街並みを望む美しい景色が広がる横浜エリアは、女子会ランチにもぴったり。今回は、特別な時間を演出してくれるワンランク上のホテルレストランをご紹介。上質な料理はもちろん、高層階からの眺望や海を望むロケーション、ホテルならではの心地よいおもてなしも魅力。誕生日や結婚祝