今日6月19日(金)は、関東から近畿は晴れ間が出て真夏日となる所が多いでしょう。ただ、午後は山沿いでにわか雨がありそうです。空模様の変化にご注意ください。中国・四国と九州は梅雨空となりそうです。北海道は雲が多く、午後は雨や雷雨の所があるでしょう。沖縄は次第に晴れる見込みです。東日本で晴れて暑い今日19日(日)は、東北南部から北陸、関東、東海にかけては朝からよく晴れ、内陸部を中心に気温がぐんぐん上がる見込み