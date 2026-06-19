今日6月19日(金)は、関東から近畿は晴れ間が出て真夏日となる所が多いでしょう。ただ、午後は山沿いでにわか雨がありそうです。空模様の変化にご注意ください。中国・四国と九州は梅雨空となりそうです。北海道は雲が多く、午後は雨や雷雨の所があるでしょう。沖縄は次第に晴れる見込みです。

東日本で晴れて暑い

今日19日(日)は、東北南部から北陸、関東、東海にかけては朝からよく晴れ、内陸部を中心に気温がぐんぐん上がる見込みです。仙台や金沢、名古屋など日差しの下では体感温度が一段と高くなります。こまめな水分補給や冷房の適切な利用で熱中症対策を万全にし、屋外では日傘や帽子で直射日光を避けるようにしてください。

関東〜近畿は真夏日

関東から近畿にかけては、多くの地点で最高気温30℃以上の真夏日となり、東京や埼玉、名古屋、大阪、京都など都市部では蒸し暑く、厳しい暑さとなるでしょう。アスファルトからの照り返しで体感温度がさらに上がるため、昼間の長時間の外出は控えめにすると安心です。室内では冷房と扇風機を上手に使い、就寝前も室温の確認を心がけてください。

西日本は雨でぐずつく 沖縄は梅雨明け秒読みか

九州は朝から雨の降る所が多く、中国・四国も夕方以降は広く雨となりそうです。一時的に雨脚が強まり、道路冠水や視界不良に注意が必要です。レジャーや車の運転は最新の雨雲レーダーを確認しながら計画してください。雨具だけでなく、防水性の高い靴やタオルの用意があると安心です。



一方、沖縄は朝は雲が多いものの、昼前から晴れるでしょう。強い日差しが照り付けて、厳しい暑さとなりそうです。いよいよ梅雨明けが秒読みとなるでしょう。