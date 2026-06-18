中国駐東京観光代表処が主催する「ジャイアントパンダ香香（シャンシャン）ファミリー誕生会」がこのほど東京で開催された。抽選によって参加資格を手にした香香ファイミリーの日本のファンなど、中日両国の各界から約300人が一堂に会し、香香ファミリーの誕生日をともに祝った。人民網が伝えた。中国駐東京観光代表処の欧陽安首席代表は挨拶の中で、「多くの日本の方々が、30日間ノービザ政策を利用して香香一家や他のパンダに会