ワコールのファッションブランド「OUR WACOAL（アワワコール）」は6月16日、ジュンが展開する「アダム エ ロペ」とのコラボレーション第3弾として、「カップインタンクトップ」2型の先行販売を開始しました。■ショート丈とロング丈を用意同商品は、“1枚でスタイリングの主役になる”をテーマに、トップスとして着用できるデザインにこだわったタンクトップで、ショート丈とロング丈の2タイプを用意しています。シャープな印象を