ランジェリーブランドを展開するRAVIJOUR（ラヴィジュール）はこのほど、妹尾ユウカさんとのコラボレーション第2弾を発表しました。■名古屋パルコ店でチェキ＆直筆サイン会も実施同コラボでは、「チェリー メンズアンダーショーツ」（3,960円）や「ミックスドッグス メンズアンダーショーツ」（3,960円）を展開しています。アイテムは6月15日、公式オンラインストアおよび全国店舗にて販売を開始しました。また、7月11日には名古