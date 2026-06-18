千趣会の通販事業「ベルメゾン」が展開する「Disney Fantasy Shop（ディズニー ファンタジー ショップ）」が展開する、ディズニー作品の舞台を空想で旅する新コレクション「Voyage of Stories（ヴォヤッジ オブ ストーリーズ） 〜空想旅スーベニア〜」第4弾として、ディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海』をテーマにした新グッズ全6種が発売されます☆ ベルメゾン「ディズニー ファンタジー ショップ」コレクシ