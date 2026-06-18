クロアチア代表MFルカ・モドリッチ（ミラン／イタリア）が、通算5大会目となるFIFAワールドカップのピッチに立った。FIFAワールドカップ2026・グループL第1節が現地時間17日に行われ、クロアチア代表はイングランド代表と対戦。同試合、キャプテンとして先発出場したモドリッチは、通算5度目のFIFAワールドカップ出場を果たした。現在40歳のモドリッチは、イングランド代表戦を含めると国際Aマッチ通算で199キャップを刻んで