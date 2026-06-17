日本代表でも活躍する郄橋（左）や、関田（右）らが高い技術を披露。シーズンを通してファンを魅了した「世界最高峰のバレーボールリーグ」を目指す大同生命SVリーグ、男子の2年目は大盛況で幕を閉じた。レギュラーシーズン、各チームは44試合の長丁場を戦い、歴代最多入場者数の数字を塗り替えた。郄橋 藍（サントリーサンバーズ大阪→ポーランドリーグのルブリンへの移籍を発表）、西田有志（大阪ブルテオン）、水町