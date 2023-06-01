定番の焼きなすが、オリーブオイル×梅干しで新しいおいしさに！まろやかな酸味は食欲のない日にもぴったり。なすは半割りにして切り込みを入れ、やわらか＆味なじみよく仕上げます。『なすの梅だれソテー』のレシピ材料（2人分）なす（大）……4個（約400g）〈梅だれ〉梅干し（塩分16%前後）……2個酒……大さじ2水……大さじ2しょうゆ……大さじ1青じその葉のせん切り……5枚分オリーブオイル……大さじ2作り方（1）材料の下ごし