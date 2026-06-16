チュニジアサッカー連盟(FTF)は16日、チュニジア代表監督にエルベ・ルナール氏が就任することを発表した。チュニジアは14日の北中米ワールドカップ初戦でスウェーデンに1-5で敗れると、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。現地時間20日の日本代表戦を前にまさかの人事に出た。ルナール新監督は前回大会でサウジアラビア代表を指揮し、アルゼンチン代表を破る番狂せを演じた。大会後はフランス女子代表を率いると、24年10月にサウ