日本戦控えるチュニジア代表、ルナール監督が正式就任!! 前回サウジ率いてアルゼンチン撃破
チュニジアサッカー連盟(FTF)は16日、チュニジア代表監督にエルベ・ルナール氏が就任することを発表した。
チュニジアは14日の北中米ワールドカップ初戦でスウェーデンに1-5で敗れると、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。現地時間20日の日本代表戦を前にまさかの人事に出た。
ルナール新監督は前回大会でサウジアラビア代表を指揮し、アルゼンチン代表を破る番狂せを演じた。大会後はフランス女子代表を率いると、24年10月にサウジアラビア代表監督に再任してW杯出場権を獲得。だが、今年4月にこちらも電撃解任されていた。
日本にとっては試合4日前に相手監督が変わる異例の事態。アジア最終予選などで日本をよく知るルナール氏と第2戦で対戦することになった。
チュニジアは14日の北中米ワールドカップ初戦でスウェーデンに1-5で敗れると、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。現地時間20日の日本代表戦を前にまさかの人事に出た。
ルナール新監督は前回大会でサウジアラビア代表を指揮し、アルゼンチン代表を破る番狂せを演じた。大会後はフランス女子代表を率いると、24年10月にサウジアラビア代表監督に再任してW杯出場権を獲得。だが、今年4月にこちらも電撃解任されていた。
日本にとっては試合4日前に相手監督が変わる異例の事態。アジア最終予選などで日本をよく知るルナール氏と第2戦で対戦することになった。