6月も中盤となり、今週半ばからは九州〜関東で梅雨が本格化しそうです。寒暖差も激しく、体調管理が難しい毎日ですが、美味しいものを食べて元気に過ごしていきたいものですね。2026年6月の新商品5選まとめ(6月16日〜6月22日)ファミリーマート2026年6月の新商品本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。旨辛なたまごあんかけをかけた唐揚げご飯、もちもち感が楽しめる生パスタのカ