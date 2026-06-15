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【北中米W杯グループリーグ第1節】(ダラス)日本 2-2(前半0-0)オランダ<得点者>[日]中村敬斗(57分)、鎌田大地(88分)[オ]フィルヒル・ファン・ダイク(51分)、クリセンシオ・サマーフィル(64分)<警告>[オ]クリセンシオ・サマーフィル(61分)、メンフィス・デパイ(83分)、ミッキー・ファン・デ・フェン(90分+1)観衆:69,285人├小川強烈ヘッドが鎌田かすめて千金同点弾!! 2度の先行許した森保J、オランダ相手に劇的ドロー├