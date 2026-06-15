●ブルージェイズ3−8ヤンキース○＜現地時間6月14日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズが本拠地で2カード連続負け越し。岡本和真内野手（29）は「5番・三塁」でフル出場し、4試合連続打点をマークした。岡本は2点を追う2回裏の第1打席、カウント2-2から先発右腕ウォーレンのカーブを捉え、三塁線を破る二塁打。3試合連続となる長打を皮切りに一死満塁の好機を作ったが、この回無得点に終わった。そ