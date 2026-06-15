FIFAワールドカップ2026・グループF第1節が現地時間14日に行われ、オランダ代表と日本代表が対戦した。8大会連続8度目のワールドカップで「最高の景色を」目指す日本代表。重要な初戦ではお馴染みの「3−4−2−1」の布陣を採用し、GKに鈴木彩艶。最終ラインには右から渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝を並べた。中盤のダブルボランチには佐野海舟と鎌田大地が入り、ウイングバックは右に堂安律、左に中村敬斗。注目のシャドーは久保