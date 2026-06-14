【競馬】武庫川特別（6月14日／阪神競馬場・3歳以上・2勝クラス・芝1200メートル）【映像】復帰後初勝利のジョッキー3年7カ月ぶり勝利の馬にみせた“一瞬の行動”人馬ともに嬉しい瞬間を迎えた。14日の阪神9Rはミロワール（牝7、栗東・柴田）が約3年7カ月ぶりに勝利。レース後には、鞍上の古川吉洋騎手が同馬を労うシーンがあり、ファンも反応した。このレースがキャリア34戦目となった