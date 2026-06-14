【競馬】武庫川特別（6月14日／阪神競馬場・3歳以上・2勝クラス・芝1200メートル）

【映像】復帰後初勝利のジョッキー3年7カ月ぶり勝利の馬にみせた“一瞬の行動”

人馬ともに嬉しい瞬間を迎えた。14日の阪神9Rはミロワール（牝7、栗東・柴田）が約3年7カ月ぶりに勝利。レース後には、鞍上の古川吉洋騎手が同馬を労うシーンがあり、ファンも反応した。

このレースがキャリア34戦目となったミロワールは、道中後方待機から直線で上がり33秒1の鋭い脚を繰り出し、ゴール前で差し切り勝ち。2022年11月12日以来となる待望の3勝目を挙げた。

この勝利に生産牧場の新冠橋本牧場は、SNSを通じて、「7歳になった本馬ですが、諦めずに色々試行錯誤してくれた陣営に感謝です」と関係者への感謝を伝えた。

また、鞍上の古川騎手は5月2日の落馬・左足のくるぶし骨折から復帰後、初勝利に。ファンはSNS上で「フルキチ復帰後初勝利おめでとうございます！」「フルキチカッコよかった」と祝福。また、口取りの際には古川騎手がミロワールの鼻筋を撫でて労う“ほっこりシーン”が「グリーンチャンネル」でも映し出され、「ナデナデしてもらってて可愛い」などとファンも癒されていた。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）