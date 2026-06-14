復帰直後の第1打席で右翼席へ14号先頭打者アーチを放った【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地で行われたホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、復帰直後の第1打席で14号先頭打者アーチを放った。豪快な一発に対し、試合を中継した地元放送局の解説陣は相手バッテリーの甘い配球に苦言を呈している。衝撃の一発は初回の第1打