ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』公開75周年を記念した新コレクション「DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY」などを、ディズニーストア店舗で6月19日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して6月16日（火）より順次発売する。＞＞＞ふしぎの国のアリス』のアイテムをチェック！（写真14点）ディズニーストアから、『ふし