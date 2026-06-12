4打席連続出塁も…7回に途中交代【MLB】ドジャース 8ー6 パイレーツ（日本時間12日・ピッツバーグ）ドジャース・大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。2試合連発の13号を含む2打数2安打2四球で全打席出塁するも、7回に「左膝の炎症」により代打を送られて途中交代した。球界騒然となった交代劇だったが、試合後、大谷が“通常営業”をみせていた。大谷は前日の同戦に二刀流出