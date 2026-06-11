ファミリーマート（東京都港区）が、人気の野菜サラダを対象に具材を最大で50％増量するキャンペーンを、6月16日から期間限定で実施します。【画像】やば…具がみっちみち…増量されたサラダのビフォーアフターを見る！（6枚）具材増量キャンペーンは3月にも実施され、対象サラダの売上が約1.4倍を記録。今回は人気の野菜サラダ5品を対象に、コーンやオクラが50％増量、サラダチキンが20％増量されます。キャンペーンは第1