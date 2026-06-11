ファミリーマート（東京都港区）が、人気の野菜サラダを対象に具材を最大で50％増量するキャンペーンを、6月16日から期間限定で実施します。

【画像】やば…具がみっちみち… 増量されたサラダのビフォーアフターを見る！（6枚）

具材増量キャンペーンは3月にも実施され、対象サラダの売上が約1.4倍を記録。今回は人気の野菜サラダ5品を対象に、コーンやオクラが50％増量、サラダチキンが20％増量されます。

キャンペーンは第1弾〜第3弾の3期間に分けて開催。対象商品には、「増量シール」が貼り付けされます。

同月22日までの第1弾では、コーンを50％増量した「シーチキン＆たまごのサラダ」（278円、以下、税込み）、サラダチキンを20％増量した「1/3日分の野菜サラダ」（328円）がラインアップ。

同月30日〜7月6日の第2弾では、コーンを50％増量した「フレッシュ野菜サラダ」（198円）、オクラを50％増量した「3種のネバネバサラダ」（328円）が登場。

7月21〜27日の第3弾では、サラダチキンを20％増量した「サラダチキンのサラダ」（268円）が販売されます。

