部活動の地域移行イメージ 高松市は、中学校の部活動を2027年9月から、平日、休日とも、地域で行う方針を示しています。その内容をまとめた「地域クラブ活動たかまつ（仮称）」について、6月16日から7月15日までパブリックコメントを実施します。市教委の計画案では、子どもたちは校区を超えて、地域クラブを自由に選択し、参加することができます。週当たりの活動時間は最大11時間程度を目安とし、休養日を週2日以