藤木直人、高見侑里がパーソナリティを務め、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00〜10:50）。6月6日（土）の放送は、スピードスケート・オリンピックメダリストの郄木美帆さんが登場！ 本記事では、現役生活を振り返ったときの思いについて伺った模様をお届けします。（左から）郄木美帆さん、