藤木直人、高見侑里がパーソナリティを務め、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00〜10:50）。6月6日（土）の放送は、スピードスケート・オリンピックメダリストの郄木美帆さんが登場！ 本記事では、現役生活を振り返ったときの思いについて伺った模様をお届けします。

（左から）郄木美帆さん、藤木直人、高見侑里

郄木美帆さんは、1994年生まれ、北海道出身。5歳からスケートを始め、2010年 冬季オリンピック・バンクーバー大会でスピードスケート史上最年少の15歳で日本代表に初選出。2014年のソチ大会では代表権を逃しますが、2018年の平昌大会では、女子チームパシュートで金メダル、1500mで銀メダル、1000mで銅メダルを獲得。2022年の北京大会では主将を務め、個人種目では初となる金メダル（1000m）を含む4つのメダルを獲得。ミラノ・コルティナ大会を含め通算10個のメダルを獲得し、2026年4月に現役を引退。そして、郄木さんの誕生日でもある5月22日、政府は国民栄誉賞を授与する方向で検討に入ったことを発表しました。藤木：26年の競技人生、お疲れさまでした！郄木：ありがとうございます。藤木：今、振り返ってみてどうでしたか？郄木：本当にいろんなことがあったなと思うんですけれど、間違いなくたくさんの方々に支えられて、いろんな助言や道しるべを示していただけたからこそ、ここまで来られたんだなと感じています。藤木：振り返ってみると、とてつもなく長い道のりだったと思いますが、終わってみると、あっという間な感じもあるのかもしれませんね。郄木：そうですね、あっという間でした。確かに大変なことはたくさんあったんですけれど、一瞬のことのように今は感じます。藤木：集大成となったミラノ・コルティナオリンピック。美帆さんにとって、どのような位置づけで臨んだ大会でしたか？郄木：私のなかでは「このオリンピックを最後にしよう」みたいなことは、全然考えていなかったんです。というのも、オリンピックに出るたびに“私はここでスケートを辞めるんだ”という気持ちで挑まなければいけないと思っていたので。藤木：むしろ、毎回最後だと思って挑んでいた？郄木：はい。なので、ミラノだけが特別とか集大成ということではなく、ある意味“いつもと変わらないオリンピック”みたいな気持ちで挑んでいたところはありますね。



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＜番組概要＞番組名：SPORTS BEAT supported by TOYOTA放送日時：毎週土曜 10:00〜10:50パーソナリティ：藤木直人、高見侑里番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/beat/ 番組公式X：@SPORTSBEAT_TFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12665